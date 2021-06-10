الحوثيون يجمعون تبرعات لـ"نصرة القضية الفلسطينية"

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية عن جمعها تبرعات بعشرات الملايين من الريالات لـ"دعم ونصرة القضية الفلسطينية".

وأفادت وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين بأن محافظ صنعاء عبدالباسط الهادي سلم اليوم الخميس حصيلة التبرعات التي تصل قيمتها 83 مليون ريال يمني (أي نحو 332 ألف دولار أمريكي) إلى اللجنة المعنية بجمعها.

وصرح الهادي خلال مراسم التسليم بأن سكان صنعاء شاركوا بنشاط في الحملة "رغم الظروف الصعبة والتداعيات الراهنة"، مشددا على أن هذه التبرعات "تعد أقل واجب لدعم القضية الفلسطينية ومناصرة المقاومة في مواجهة الكيان الصهيوني الغاصب".

وأشارت الوكالة إلى أن "التفاعل الواسع" مع المبادرة جاء بعد إطلاق زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي نداء لدعم حملة التبرع التي نظمت تحت شعار "القدس أقرب".

ويأتي ذلك في وقت يعاني فيه اليمن مما تعتبره الأمم المتحدة أسوأ أزمة إنسانية على مستوى العالم.

المصدر: "سبأ"