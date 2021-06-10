خط ساخن لحجز موعد الصلاة في مصر (صورة)

اتخذت إيبارشية الأقصر للأقباط الأرثوذكس في مصر، قرارا بشأن الصلاة في الكنائس، بعد زيادة عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

وقررت إيبارشية الأقصر، إطلاق خط ساخن بخصوص خدمة حجز قداسات الصلاة من أجل تقليل أعداد المشاركين في الصلوات، طبقًا للإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا.

وقالت إيبارشية الأقصر وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، إن هذا الخط الساخن الذي يعمل كل أيام الأسبوع من 10 صباحا إلى 4 ظهرًا، ومن 5 مساءً إلى 8.30 مساء، يحمل رقم (01207174671)، وهو خاص بحجز القداسات بكاتدرائية السيدة العذراء، وكاتدرائية الملاك ميخائيل، وكنيسة الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا، وكنيسة الشهيد مارجرجس بالسواقي.

ويمكن عن طريق هذا الخط الساخن أيضا إلغاء أي حجز في أي كنيسة، والحصول على خدمة المشورة الأسرية، وحجز خدمة الأحوال الشخصية ومكتب توثيق عقود الزواج واستعلامات مركز المعلومات وخدمة القديس يوليوس.

وأشارت الإيبارشية إلى أن حجز قداسات الأحد يبدأ يوم الخميس السابق له من كل أسبوع، ويرجى لمن يريد الحجز تجهيز الرقم القومي قبل الاتصال، حيث يسمح بالحجز للأسرة أو الأب والأم فقط، مشيرة إلى أن حجز القداسات من خلال الخط الساخن فقط.

المصدر: وسائل إعلام مصرية