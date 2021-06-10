لبنان.. تقدم في مسار تشكيل الحكومة بعد اجتماع بين "الخليلين" وباسيل

أفادت قناة "الجديد" اللبنانية بأن الاجتماع بين "الثنائي الشيعي" (حزب الله وحركة أمل) و"التيار الوطني الحر" لبحث تذليل عقبات تشكيل الحكومة، كان إيجابيا.

وأشارت القناة إلى أن "اجتماع المعاون السياسي للأمين العام لـ"حزب الله" حسين الخليل والمعاون السياسي لرئيس مجلس النواب (ورئيس حركة أمل) علي حسن خليل مع رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل كان إيجابيا في الشكل، حيث كسر الجليد بعد لقاء عاصف في المرة الماضية".

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وأضافت أنه "في المضمون فقد تم البحث في توزيع الحقائب على الطوائف وجرى الاتفاق على جزء كبير من الحقائب، وقد وافق باسيل على التخلي عن وزارة الطاقة شرط أن لا تعطى لتيار "المردة" بسبب حسابات انتخابية ورئاسية بين الطرفين".

ولفتت إلى أنه "في عقدة تسمية الوزيرين المسيحيين أفادت المعلومات أن الإجتماع لم يتطرق إلى هذا الملف، بإنتظار إجتماع سيحصل بين الوزير السابق علي حسن خليل ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري".

المصدر: "الجديد"