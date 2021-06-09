مراسلنا: قصف صاروخي يستهدف معسكرا فيه قوات أمريكية بمطار بغداد الدولي

أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الأربعاء، بأن قصفا صاروخيا استهدف معسكرا فيه قوات أمريكية داخل مطار بغداد الدولي.

ونقل مراسل RT عن مصدر أمني قوله، إن "صاروخي كاتيوشا سقطا على معسكر فيكتوريا داخل مطار بغداد الدولي".

وتتواجد قوات أمريكية داخل المعسكر الموجود في مطار بغداد الدولي غربي العاصمة بغداد، بالإضافة إلى قوات عراقية.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسلنا في العراق، بأن قصفا صاروخيا استهدف قاعدة بلد الجوية شمال العاصمة بغداد.

ويوم الأحد الماضي تعرضت قاعدة عين الأسد غربي العراق لهجوم بطائرتين مسيرتين، لكن الدفاعات الجوية في القاعدة أسقطتهما.

المصدر: RT