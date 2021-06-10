وزير السياحة المصري: تعاقدنا مع شركة كندية إنجليزية للدعاية
Reuters
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أعلن وزير السياحة والآثار المصري خالد العناني تعاقد وزارته مع شركة كندية إنجليزية لإعداد استراتيجية إعلامية للدعاية السياحية المصرية فى جميع دول العالم.
وقال في ندوة حزب "مستقبل وطن"، إنه "سيتم تسليم هذه الاستراتيجية في الأول من يوليو المقبل".
وأكد العناني أن "اللجنة الوزارية للسياحة والآثار وافقت على تطبيق هذه الاستراتيجية من خلال حملة ترويجية دولية للسياحة لمدة 3 سنوات بكلفة 30 مليون دولار في العام، بواقع إجمالي بلغ 90 مليون دولار".
المصدر: "صدى البلد"