 
مباشر

مصر.. تسجيل 4 أيقونات وثلاثة منابر في قائمة الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية (صور)

الثقافة والفن

مصر.. تسجيل 4 أيقونات وثلاثة منابر في قائمة الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية (صور)
Reuters
مصر.. تسجيل 4 أيقونات وثلاثة منابر في قائمة الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ql62

سجل المجلس الأعلى للآثار في مصر أربعة أيقونات من القرن 19 بدير الملاك غبريال بمحافظة الفيوم، وثلاثة منابر إسلامية بمحافظة الغربية، في قائمة الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية.

وأوضح الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، أن هذا التسجيل جاء بعد موافقة مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار وفقا لقرار اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية.

وصرح بأن الأيقونات التي تم تسجيلها تصور عددا من الموضوعات الدينية ومنها البشارة وحياة السيد المسيح والسيدة العذراء مريم.

أما المنابر فهي من مسجد العدوي ومسجد المغربي، ومسجد ابن عطاء الله السكندري، وجميعها مصنوعة من الخشب وتتكون من صدر به باب المقدم، وريشتين يعلوهما درابزين وبابي روضة وجلسة خطيب يعلوها جوسق يتوجه قبة.

مصر.. تسجيل 4 أيقونات وثلاثة منابر في قائمة الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية (صور)
مصر.. تسجيل 4 أيقونات وثلاثة منابر في قائمة الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية (صور)
مصر.. تسجيل 4 أيقونات وثلاثة منابر في قائمة الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية (صور)
مصر.. تسجيل 4 أيقونات وثلاثة منابر في قائمة الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية (صور)

المصدر: RT - ناصر حاتم

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا