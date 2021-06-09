فرنسا تستضيف اجتماعا دوليا في 17 يونيو لحشد الدعم للجيش اللبناني

أعلنت فرنسا اليوم الأربعاء، أنها ستستضيف اجتماعا دوليا في نهاية الأسبوع المقبل، لحشد الدعم للجيش اللبناني.

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ونقلت مراسلتنا عن وزارة القوات المسلحة الفرنسية، أنها قررت استضافة اجتماع دولي عبر الإنترنت في 17 يونيو الجاري، لحشد الدعم للجيش اللبناني الذي يتأثر بشدة جراء الأزمة الاقتصادية في البلاد.

وكان قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون زار باريس الشهر الفائت وناقش مع المسؤولين الفرنسيين إمكانية أن تقدم فرنسا أغذية ومستلزمات طبية لأفراد الجيش الذين تراجعت قيمة رواتبهم من خمسة إلى ستة مرات.

المصدر: RT