شاهد.. مقتل إمام مسجد بالشارع في مصر

لقى إمام وخطيب في وزارة الأوقاف مصرعه اليوم في محافظة الدقهلية في مصر، بعد أن طعنه أحد أقاربه بآلة حادة.

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وتمكنت مباحث المركز من إلقاء القبض على المتهم، وتبين وجود خلافات عائلية بينهما منذ فترة، وجرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف النياية العامة.

وتبين أن وراء الواقعة شاب يدعي "ع. ا." طالب بكلية الهندسة، وهو أحد أقارب القتيل، من ناحية المصاهرة، وتمكنت مباحث المركز من إلقاء القبض عليه.

وبالفحص تبين أن المتهم ترصد للمجني عليه بسلاح أبيض وطعنه عدة طعنات نافذة في الوجه مما تسبب في مصرعه في الحال.

وأكد أهالي القرية أن "الخلافات العائلية تسببت في تربص المتهم بالمجني عليه، وضربه في وجهه بآلة حادة، وتركه غارقا في دمائه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية ويجرى العرض على النيابة العامة للتحقيق".

المصدر: الوطن