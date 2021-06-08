مصر.. مسلحون يختطفون 5 أشخاص يعملون في مشروع حكومي كبير في سيناء

قال مسؤولان أمنيان إن مقاتلي تنظيم "داعش" خطفوا ما لا يقل عن خمسة مصريين اليوم الثلاثاء في الجزء الشمالي المضطرب من شبه جزيرة سيناء.

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وكان الخمسة في طريقهم إلى مكان عملهم في بلدة بئر العبد الصغيرة عندما أوقف مسلحون من داعش سيارتهم واقتادوهم إلى مكان مجهول.

وقال المسؤولان إن الخمسة هم ثلاثة مهندسين وعامل وسائقهم، وهم يعملون جميعا في مشروع قناة "السلام" الذي ينقل مياه الصرف بدلتا النيل لإعادة استخدامها في الزراعة في شبه الجزيرة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم. تحدث المسؤولان الأمنيان شريطة عدم الكشف عن هويتهما لأنهما غير مخولين بالتحدث إلى وسائل الإعلام.

المصدر: فرانس برس