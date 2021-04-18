"داعش" يعدم قبطيا بشمال سيناء

أعدم تنظيم "داعش" الإرهابي بشمال سيناء، قبطيا، كان مختطفا لديه منذ شهور ونشر فيديو لعملية قتله اليوم الأحد.

ونشر التنظيم فيديو لعملية قتل نبيل حبشي سلامة 62 عاما رميا بالرصاص بعد 6 شهور من اختطافه في مدينة بئر العبد بشمال سيناء.

واختطف عناصر التنظيم حبشي في نوفمبر الماضي أثناء سيره في أحد شوارع المدينة، ثم استوقفوا سيارة وسرقوها ونقلو فيها القبطي وهربوا، ثم اختفوا حتى ظهر مقطع فيديو لإعدامه اليوم.

1/ في واقعة اضطهاد ديني تمثل استمراراً لنمط الانتهاكات القائمة على المعتقد، نشر تنظيم الدولة في #سيناء اليوم فيديو يوثق عملية قتل خارج نطاق القانون للمواطن نبيل حبشي سلامة 61 عام، بسبب ديانته المسيحية وبناءه لكنيسة في مدينة #بئر_العبد بشمال سيناء. pic.twitter.com/xRPfvTmckL — مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان (@Sinaifhr) April 17, 2021

بدورها، نعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، القبطي الذي كان يتولى ويساهم في بناء وترميم كنائس سيناء.

وأضافت أنها "تقف متضامنة مع كل مجهودات الدولة المصرية في دحض أعمال الإرهاب البغيضة"، مؤكدة أن "هذه الأعمال ستزيدهم عزما وإصرارا على الحفاظ على وحدة مصر الوطنية".

المصدر: وكالات