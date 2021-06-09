مصر.. خروج عربة قطار عن القضبان في محطة "بنها" (صورة)

خرجت عربة من قطار قادم من القاهرة متجها إلى الإسكندرية، في محطة قطار بنها بمحافظة القليوبية بمصر، على رصيف 4 بالمحطة، دون وجود أية إصابات.

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وجرى رفع العربة على الفور بواسطة ونش الإنقاذ وعادت حركة القطارات، وتبين أن السبب وراء الحادث هو خروج القطار عن التحويلة على الخط الطوالي، كما واصل القطار رحلته بعد أن تسبب الحادث في تأخر وصول بعض القطارات.

وفي التفاصيل، تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا بـ"خروج 2 عجلة من عربة قطار قادم من القاهرة متجها إلى الإسكندرية، على رصيف 4 بمحطة قطار بنها"، حيث دفعت هيئة السكة الحديد بالأوناش وجرى رفع العجلة من على القضبان، وعملت على انتظام حركة القطارات.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن مصدر بالسكة الحديد قوله إن "السبب وراء الحادث خروج القطار عن التحويلة على الخط الطوالي"، مشيرا إلى أنه "حدث انزلاق لعجلتين من عربة القطار أسوان إسكندرية، دون إصابات بين الركاب خلال دخول القطار المحطة، وتم التعامل مع الموقف ورفعهما علي السكة وتسيير القطار من جديد بعد تعطل دام ساعة على خط بحري".

هذا وأعلنت هيئة السكة الحديد، تشكيل لجنة فنية عاجلة، لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء هذا الحادث.

المصدر: "الوطن" + "اليوم السابع"