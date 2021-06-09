"حماس" تنفي الادعاءات الإسرائيلية حول استهداف برج الجلاء

نفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الادعاءات الإسرائيلية حول "استخدامها برج الجلاء لتطوير قدرات التشويش على عمل نظام القبة الحديدية".

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وقال الناطق باسم "حماس"، حازم قاسم في تصريح صحفي: "‏تكرار جيش الاحتلال أكاذيبه لوجود مكاتب لحركة حماس في برج الجلاء، محاولة فاشلة لتبرير جريمته باستهداف برج مدني يحوي مكاتب صحفية لقنوات ووكالات عالمية".

وأضاف: "تدمير برج الجلاء جريمة حرب مكتملة الأركان تضاف إلى سلسلة طويلة من الجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال في عدوانه الأخير على قطاع غزة".

وكشف الجيش الإسرائيلي عن تفاصيل إضافية عن استهداف برج الجلاء في قطاع غزة خلال عملية "حارس الأسوار"، قائلا إن "حماس استخدمت البرج لتطوير قدرات التشويش عمل نظام القبة الحديدية".

وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، عبر تغريدة في "تويتر"، إلى أن "حماس استخدمت البرج للبحث والتطوير الاستخباري وتنفيذ أعمال تعرف بالاستخبارات الكهربية أو ما يعرف باستخبارات الإشارات، والحرب الإلكترونية بما في ذلك تطوير قدرات التشويش على عمل نظام القبة الحديدية".

المصدر: RT