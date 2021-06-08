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الجيش الإسرائيلي يكشف عن تفاصيل جديدة عن استهداف برج الجلاء في غزة

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الجيش الإسرائيلي يكشف عن تفاصيل جديدة عن استهداف برج الجلاء في غزة
Reuters
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كشف الجيش الإسرائيلي عن تفاصيل إضافية عن استهداف برج الجلاء في قطاع غزة خلال عملية "حارس الأسوار"، قائلا إن "حماس استخدمت البرج لتطوير قدرات التشويش عمل نظام القبة الحديدية".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي في تغريدة عبر "تويتر" إن "حماس استخدمت البرج للبحث والتطوير الاستخباري وتنفيذ أعمال تعرف بالاستخبارات الكهربية أو ما يعرف باستخبارات الإشارات، والحرب الإلكترونية بما في ذلك تطوير قدرات التشويش على عمل نظام القبة الحديدية".

وأضاف: "جاء استهداف المبنى بهدف تقليص تلك القدرات بما في ذلك تدمير المعدات الخاصة ومنع استخدامها خلال الحملة العسكرية. وحسب التقديرات كانت المعدات داخل البرج أثناء ضربه حيث تم تدميره لضمان إعطاب كافة المعدات الخاصة".

وأكد أن "برج الجلاء كان له أهمية عسكرية عالية لحماس، ونظرا لطبيعة الهدف، وجه جيش الدفاع تحذيرات للمدنيين المقيمين في المبنى قبل الهجوم، كما بذل جهودا كبيرة للسماح للمدنيين بإخلاء المبنى، وكانت عملية الإخلاء دقيقة ونتيجة لذلك لم يصب أي من المدنيين"، معتبرا أن "هذا الحدث يثبت عمل حماس عن عمد من قلب الأحياء السكنية المدنية في غزة".

المصدر: RT

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