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مراسلتنا: قوات إسرائيلية تقتحم مقر لجان العمل الصحي في الضفة

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مراسلتنا: قوات إسرائيلية تقتحم مقر لجان العمل الصحي في الضفة
RT
القوات الإسرائيلية تقتحم مقر لجان العمل الصحي في البيرة
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أفادت مراسلتنا في الضفة الغربية، اليوم الأربعاء، بأن الجيش الإسرائيلي اقتحم في ساعات الفجر الأولى، مقر لجان العمل الصحي في مدينة البيرة، وقام بعمليات تفتيش واسعة للمقر.

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ووفق المراسلة، فقد أصدر الجيش الإسرائيلي، أمرا عسكريا بإغلاق المقر الصحي لمدة 6 أشهر ومنع دخول الموظفين إلى المبنى.

وأظهر مقطع فيديو، التخريب الذي ألحقته القوات الإسرائيلية بمكاتب جمعية لجان العمل الصحي، حيث خلعت الأبواب والخزائن وخربت الملفات وصادرت عددا من الأقراص المدمجة من أجهزة الحواسيب.

مراسلتنا: قوات إسرائيلية تقتحم مقر لجان العمل الصحي في الضفة
RT

من جهتها، أصدرت جمعية لجان العمل الصحي بيانا، لفتت فيه إلى أن "قرار الاحتلال باستهداف المؤسسة يأتي ضمن السياق العام في ملاحقة والتضييق على المؤسسات الصحية الفلسطينية".

وطالبت المؤسسة السلطة الفلسطينية "أخذ دورها في حماية المؤسسات الفلسطينية والعمل على كل المستويات لوقف هجمات الاحتلال التي تتواصل على الفلسطينيين ومقدراتهم ومؤسساتهم ودعت الجهات الصحية والحقوقية المحلية والدولية العمل على فضح ممارسات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية والخدمية وخاصة في ظل الهجمة الاخيرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني".

المصدر: RT

يافا ستيتة- الضفة الغربية

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