مصر.. استشاري مناعة يوضح أسباب انخفاض إصابات كورونا في مصر (فيديو)

قال الدكتور أحمد الحداد استشاري الحساسية والمناعة، إن الأسبوعين الماضيين شهدا انخفاضا ملحوظا في نسبة الإصابة بفيروس كورونا في مصر.

وأشار إلى أن وجود التطعيمات في الفترة السابقة ساهم في التقليل من نسب الوفيات الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا، لافتا إلى أن الحل الوحيد للقضاء على الوباء هو التباعد والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأوضح الحداد أن انحسار موجة فيروس كورونا يرجع لعدة أسباب أهمها اهتمام الدولة في الفترة السابقة بالتشديد على الإجراءات الاحترازية.

وأضاف أن الإجراءات الاحترازية التي شددت عليها الدولة مثل ارتداء الكمامة والتقليل من التجمعات والحظر وغلق المقاهي والمولات هي ما ساعد في تقليل نسبة الإصابة بفيروس كورونا بشكل كبير.

واستطرد قائلا: "إذا ظهرت موجة رابعة ستكون هي الموجة الأضعف التي تشهدها البلاد، وذلك سيحدث من خلال استمرار التطعيمات بتلك السرعة، وتوفيرها لكبار السن في فترة وجيزة".

المصدر: وسائل إعلام مصرية