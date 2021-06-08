المشاهد الأولى للقصف الذي استهدف العاصمة السورية دمشق (صور + فيديو)

نشرت وكالة الأنباء السورية مساء يوم الثلاثاء، مجموعة من الصور وثقت تصدي الدفاعات الجوية السورية لـ"عدوان إسرائيلي" استهدف العاصمة دمشق.

وأفاد مراسل RT بأن دوي انفجارات سمع في سماء العاصمة السورية دمشق، وسط تحليق للطيران الحربي.

من جهتها، ذكرت وكالة "سانا" أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي من اتجاه الأجواء اللبنانية.

من تصدي دفاعاتنا الجوية للعد.وان الإسر.ائيلي pic.twitter.com/FYXt0y5PaL — سانا عاجل (@SanaAjel) June 8, 2021

من تصدي دفاعاتنا الجوية للعدوان الإسرائيلي pic.twitter.com/3HmLMJXIwK — سانا عاجل (@SanaAjel) June 8, 2021

المصدر: RT + وسائل إعلام سورية