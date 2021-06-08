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المشاهد الأولى للقصف الذي استهدف العاصمة السورية دمشق (صور + فيديو)

أخبار العالم العربي

المشاهد الأولى للقصف الذي استهدف العاصمة السورية دمشق (صور + فيديو)
RT @SanaAjel
المشاهد الأولى للقصف الذي استهدف العاصمة السورية دمشق
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نشرت وكالة الأنباء السورية مساء يوم الثلاثاء، مجموعة من الصور وثقت تصدي الدفاعات الجوية السورية لـ"عدوان إسرائيلي" استهدف العاصمة دمشق.

وأفاد مراسل RT بأن دوي انفجارات سمع في سماء العاصمة السورية دمشق، وسط تحليق للطيران الحربي.

من جهتها، ذكرت وكالة "سانا" أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي من اتجاه الأجواء اللبنانية.

المصدر: RT + وسائل إعلام سورية

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