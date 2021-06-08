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مصر.. تأجيل محاكمة المتهمين بـ"تصوير قاعدة بلبيس الجوية" حتى الـ22 من يونيو

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مصر.. تأجيل محاكمة المتهمين بـ
Reuters MOHAMED ABD EL GHANY
محكمة مصرية
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قررت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية في مصر تأجيل إعادة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"تصوير قاعدة بلبيس الجوية"، حتى الـ22 من يونيو الحالي.

وكانت قد أصدرت المحكمة الحكم على 170 متهما في القضية.

عاقبت 9 متهمين بالسجن المؤبد، كما عاقبت 4 متهمين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة و4 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، وعاقبت 4 متهمين آخرين بالسجن المشدد 5 سنوات، ومتهم واحد بالسجن 5 سنوات وأعفت المحكمة المتهم رقم 85 من العقوبة وبرأت متهمين اثنين من التهم المنسوبة إليهم.

وشملت وقائع القضية ارتكاب المتهمين جريمة قتل نائب مأمور قسم شرطة فيصل ووضع عبوة متفجرة بجوار سينما "ريسانس" بالسويس، واستهداف سيارات الجيش بطريق مصر - إيران، واستهداف خط الغاز بشركة السويس للبترول، وقتل جنود القوات المسلحة المصرية بخدمة تأمين أسوان - بدر السويس.

كما تم اتهامهم باستهداف إحدى السفن بالقناة، ورصد كلية الشرطة بالعباسية، ورصد كتيبة 101 بشمال سيناء، وتضمن قرار الاتهام حصول المتهمين بوسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد من خلال التقاط صور بواسطة هاتف محمول مزود بآلة تصوير لقاعدة بلبيس الجوية، تمهيدا لاستهدافها.

 

المصدر: RT

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