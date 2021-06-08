نصرالله: سنشتري النفط الإيراني إذا بقيت الدولة على تقاعسها

تطرق الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصرالله إلى أزمة المحروقات التي يشهدها لبنان، وقال إن معالجة أزمة البنزين في لبنان ممكنة وخلال أيام قليلة عبر النفط الإيراني.

وأشار نصر الله في خطاب تلفزيوني إلى أن "عرض إيران لإرسال المحروقات إلى لبنان وبالعملة اللبنانية ما زال قائما، لكننا بحاجة قرار سياسي جريء"، معلنا أنه "إذا بقيت الدولة على تقاعسها سنذهب إلى إيران ونفاوض الحكومة الإيرانية ونشتري بواخر بنزين ومازوت ونأتي بها إلى ميناء بيروت ولتمنع الدولة إدخالها إلى لبنان".

وأضاف: "نحن أمام أزمة اقتصادية كبيرة وحلولها تحتاج إلى سنوات ولا يجوز انتظارها بلا حل للوضع الحالي، كما أن هناك أزمة إضافية للمعاناة هي الأداء الرسمي الضعيف في كل الملفات"، معتبرا أن "اتهام حزب الله أنه سبب الأزمة الاقتصادية في لبنان وتجاهل الأسباب الحقيقية هو خطاب أميركي وإسرائيلي".

وأكد أن "المحتكرين معروفون بالأسماء لكنهم يسرحون ويمرحون ويحظون بالتغطية السياسية"، داعيا الوزارات إلى "إعلان الحرب على الاحتكار والمحتكرين".

وأشار إلى أن "الحزب مستعد لتقديم 20 ألف متطوع لدعم الدولة في مواجهة الاحتكار".

المصدر: "العهد" + "النشرة"