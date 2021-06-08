سفير الإمارات لدى موسكو: لقاح "سبوتنيك V" عالي الفعالية

أكد سفير الإمارات لدى روسيا، محمد أحمد الجابر، الثلاثاء، أنه نتيجة لأبحاث أجريت في الدولة، أثبت اللقاح الروسي المضاد لكورونا "كفاءته العالية وسلامته".

وقال: "في المرحلة الأخيرة من التجارب والدراسات السريرية، بلغت فعالية لقاح (سبوتنيك V" الروسي 91.4%، فيما بلغت فعاليته ضد الحالات الحرجة للعدوى 100%".

وأشار إلى أن "روسيا والإمارات ومنذ الأيام الأولى للوباء، شددتا على أهمية الجهود المشتركة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، بما في ذلك في مجال التجارب السريرية وتسجيل اللقاح الروسي في البلاد".

وسجلت الإمارات إجمالي إصابات بالجائحة بلغ أكثر من 587 ألف إصابة، بالإضافة إلى أكثر من 2.2 ألف حالة وفاة.

المصدر: RT