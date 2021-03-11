الإمارات تعلن اكتمال مرحلة التطعيم ضمن تجارب لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد كورونا

أعلنت السلطات الإماراتية اليوم الخميس عن اكتمال مرحلة التطعيم ضد تجارب لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا.

وأكد المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي وصول تجارب اللقاح الروسي القائم على الفيروس الغدي البشري في الإمارات إلى مرحلة الرقابة النهائية، بعد تلقي ألف متطوع في البلاد الجرعة الثانية منه.

اكتمال مرحلة التطعيم ضمن تجارب اللقاح الروسي القائم على الفيروس الغُّدي البشري في الإمارات، بعد أن تلقى 1,000 متطوع في الدولة الجرعة الثانية من اللقاح. pic.twitter.com/EEjRbbHhTx — مكتب أبوظبي الإعلامي (@admediaoffice) March 11, 2021

وأوضح المكتب أنه سيتم خلال المرحلة القادمة رصد الاستجابة المناعية لدى هؤلاء المتطوعين على مدار 180 يوما، متعهدا بإصدار النتائج المرحلية للتجارب بحلول أبريل القادم.

وذكر المكتب: "تنتقل التجارب الآن إلى مرحلة جمع البيانات العلمية ودمج نتائج تجارب اللقاح في دولة الإمارات مع النتائج العالمية المتوفرة حاليا، حيث سيجري الكشف عن نتائج تجارب اللقاح في الدولة في شهر أبريل 2021، علما بأن فاعلية اللقاح الروسي تبلغ 91.6%".

يتبع..