"كان": طائرة إسرائيلية خاصة أقلعت إلى الدوحة لبحث المنحة القطرية

أقلعت الليلة الماضية طائرة إسرائيلية خاصة من تل أبيب إلى الدوحة لبحث ملف المنحة القطرية لقطاع غزة ومطلب إسرائيل تحويلها عبر السلطة الفلسطينية، حسب هيئة البث الإسرائيلية "كان".

وحسبما ذكرت "كان" عبر قناتها في التلغرام، فإن الطائرة التي أقلعت من مطار بن غوريون، حطت مؤقتا ولأسباب إدارية في مطار العاصمة الأردنية عمان.

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وكان رئيس "الموساد" المنتهية ولايته يوسي كوهين قال أمس الاثنين إن الاعتماد على الأموال القطرية لتحقيق تسوية مع "حماس" في قطاع غزة كان خطأ.

واليوم صرح وزير الخارجية الإسرائيلي المنتهية ولايته غابي أشكنازي بأن بلاده قررت تعزيز السلطة الفلسطينية في مواجهة حركة "حماس"، وتعمل حاليا على الخروج بتفاصيل حول كيفية تحقيق هذا الهدف، بما في ذلك تلك المتعلقة بدور السلطة الفلسطينية في إعادة إعمار غزة.

المصدر: "مكان"