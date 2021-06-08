السفارة الروسية في بيروت: تأجيل زيارة جنبلاط لموسكو بسبب ظرف استثنائي

أعلنت السفارة الروسية لدى لبنان اليوم الثلاثاء، أنه تم تأجيل زيارة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إلى موسكو التي كانت مقررة اليوم إلى موعد لاحق.

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وقالت السفارة في بيان نشرته عبر صفحتها الخاصة على "تويتر" إنه "بعد القيام بالترتيبات لزيارة جنبلاط إلى موسكو للقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونائبه ميخائيل بغدانوف، وبسبب ظرف استثنائي طرأ، فقد تم الاتفاق مع جنبلاط على تأجيل الزيارة التي كانت مقررة اليوم إلى موعد لاحق يتم الاتفاق عليه".

بعد القيام بالترتيبات لزيارة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السيد وليد جنبلاط الى موسكو للقاء وزير الخارجية السيد سيرغي لافروف ونائبه السيد ميخائيل بغدانوف وبسبب ظرف استثنائي طرأ، فقد تم الاتفاق مع السيد جنبلاط على تاجيل الزيارة التي كانت مقررة اليوم الى موعد لاحق يتم الاتفاق عليه. pic.twitter.com/5D0NKbgykK — Russian Embassy in Lebanon (@rusembleb) June 8, 2021

وكان جنبلاط التقى في مقر إقامته في المختارة السبت الماضي، السفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف، وعرض معه الأوضاع السياسية العامة في لبنان والمنطقة.

المصدر: RT