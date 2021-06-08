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السفارة الروسية في بيروت: تأجيل زيارة جنبلاط لموسكو بسبب ظرف استثنائي

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السفارة الروسية في بيروت: تأجيل زيارة جنبلاط لموسكو بسبب ظرف استثنائي
الوكالة الوطنية للإعلام
جنبلاط يلتقي السفير الروسي في لبنان
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أعلنت السفارة الروسية لدى لبنان اليوم الثلاثاء، أنه تم تأجيل زيارة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إلى موسكو التي كانت مقررة اليوم إلى موعد لاحق.

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وقالت السفارة في بيان نشرته عبر صفحتها الخاصة على "تويتر" إنه "بعد القيام بالترتيبات لزيارة جنبلاط إلى موسكو للقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونائبه ميخائيل بغدانوف، وبسبب ظرف استثنائي طرأ، فقد تم الاتفاق مع جنبلاط على تأجيل الزيارة التي كانت مقررة اليوم إلى موعد لاحق يتم الاتفاق عليه".

وكان جنبلاط التقى في مقر إقامته في المختارة السبت الماضي، السفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف، وعرض معه الأوضاع السياسية العامة في لبنان والمنطقة.

المصدر: RT

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