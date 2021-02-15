بوغدانوف وجنبلاط يبحثان ملف تشكيل الحكومة اللبنانية

ذكرت وسائل إعلام لبنانية اليوم، أن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط تلقى اتصالا من مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف.

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وحسب الإعلام اللبناني، فإنه جرى خلال المحادثة عرض مختلف الأوضاع العامة و"ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة اللبنانية، وأهمية مبادرة روسيا للمساعدة في هذا المجال وتواصلها مع الأطراف المؤثرة بما يساعد في تخطي العراقيل المصطنعة التي تعطل الولادة الحكومية".

وأفادت تقارير إخبارية، بأن بوغدانوف وجه دعوة لزيارة موسكو إلى جنبلاط الذي وعد بتلبيتها "حال تلقيه التطعيم الخاص بوباء كورونا وتوافر الظروف الصحية المناسبة".

المصدر: وسائل إعلام لبنانية