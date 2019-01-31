الحريري: المبادرة الروسية هي الجادة الوحيدة لحل قضية النازحين السوريين

اعتبر رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري، أن المبادرة التي تقدمت بها روسيا لحل قضية اللاجئين والنازحين السوريين هي الوحيدة الجادة في الوقت الراهن.

وقال الحريري، في كلمة ألقاها اليوم الخميس خلال حفل إطلاق "خطة لبنان للاستجابة للأزمة 2019"، حسبما نقلته "الوكالة الوطنية للإعلام" الرسمية إن "هناك ضرورة لاستمرار المساعدات الإنسانية، وقد عملنا خلال سنوات لمواجهة تداعيات أزمة النزوح، وعلى الرغم من كل الجهود فإن الأزمة تزداد حدة وخطورة يوما بعد يوم على صعيد المجتمعات المضيفة".

ولفت الحريري، حسب الوكالة، إلى أن "المبادرة الروسية هي الجادة الوحيدة المتعلقة بعودة النازحين المنشودة، ونرحب بالتعاون بين روسيا ومفوضية اللاجئين".

من جهة أخرى، أعلن الحريري أنه "على صعيد البنية التحتية المرهقة وعلى الصعيد الإنساني أيضا لن يكون ضمن اعتمادات الحكومة المقبلة أي شيء يتعلق بأزمة النزوح"، مضيفا: "هذا الأمر يجب ألا يدفعنا للاستسلام بل أن يشكل حافزا للعمل لزيادة المساعدات".

وتضم "خطة لبنان للاستجابة للأزمة" أكثر من 133 شريكا متخصصا يعملون على تقديم المساعدة لـ3.2 مليون شخص محتاج في لبنان عام 2019، وتهدف إلى دعم 1.5 مليون لبناني معوز، و1.5 مليون لاجئ سوري، وأكثر من 208 ألف لاجئ فلسطيني.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام + المستقبل