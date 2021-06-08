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الشرطة الإسرائيلية تعتقل فلسطينيا يوزع عصير "انتفاضة القدس" مجانا

أخبار العالم العربي

الشرطة الإسرائيلية تعتقل فلسطينيا يوزع عصير
Reuters AMMAR AWAD
الشرطة الإسرائيلية
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اعتقلت الشرطة الإسرائيلية شابا فلسطينيا في مدينة القدس، اشتهر بتوزيع كوكتيل فواكه سماه "انتفاضة القدس".

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أن "قوات من الشرطة داهمت محلا لبيع العصائر في حي جبل المكبر، واعتقلت صاحبه".

وذاع صيت هذا المحل على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الاضطرابات التي شهدتها القدس، على خلفية توزيعه كوكتيل "انتفاضة القدس" مجانا.

وأفاد موقع "مفزاك لايف" العبري بأن "الشرطة داهمت المحل ومعها موظفون من مصلحة الضرائب وتراخيص الأعمال (مسؤولين عن منح رخص مزاولة المهن للمحال التجارية)".



المصدر: "القدس العربي"

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