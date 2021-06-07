غانتس مهددا لبنان: الحرب المقبلة ستكون أضرارها جسيمة ومؤلمة وواسعة النطاق

هدد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس بيروت بأن الحرب المقبلة مع لبنان ستكون "في أرض العدو"، وأن "أضرارها ستكون جسيمة ومؤلمة وواسعة النطاق".

وفي كلمة له خلال حفل بمناسبة الذكرى الـ21 لانسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان، قال غانتس: "الحرب التي ستبدأ في لبنان ستكون في الأساس في أرض العدو، وستكون أضرارها جسيمة ومؤلمة وواسعة النطاق".

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وأضاف أن "إسرائيل ستكون على استعداد دائم للقتال من أجل حماية مواطنيها، وستستخدم دائما كل الوسائل المتاحة لها لإعادة أبنائها إلى الوطن في لبنان وغزة وفي كل مكان".

وتابع: "لبنان بحاجة لأن يعرف أن ما شهدته غزة قبل أسابيع هو مجرد غيض من فيض".

واعتبر أن "الدولة اللبنانية ترعى منظمة إرهابية تخون مواطنيها وحقهم في العيش في رخاء وأمن".

وقال: "كما ثبت تاريخيا مع دول أخرى في منطقتنا، فإن الحرب ليست بالضرورة مصيرية".

وأشار إلى أنه "من الممكن إنهاء عقود من القتال الذي لم يتوقف أبدا، إذا كان لدى لبنان فقط القيادة التي تريد ذلك".

وتابع: "من الممكن تحقيق التعاون الاقتصادي وعلاقات حسن الجوار بين الشعوب وحتى السلام".

المصدر: ROTTER