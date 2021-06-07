وزير مصري سابق: السيسي حذر إثيوبيا من أي عمل منفرد دون الاتفاق مع مصر (فيديو)

كشف وزير الري المصري الأسبق محمد نصر الدين علام، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حذر إثيوبيا من أي عمل منفرد دون الاتفاق مع مصر.

وتابع علام خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، "كل نقطة مياه تخزن في سد النهضة، مستقطعة من السد العالي، ولازم يكون هناك اتفاق".

وأشار إلى أن إعلان إثيوبيا عن خفض التخزين من 13.5 إلى 6 مليارات متر مكعب بعد الفشل في تعلية الممر الأوسط لسد النهضة، عبارة عن بالونات اختبار لمعرفة موقف مصر من الملء الثاني غير المكتمل.

وشدد على أن مصر ترفض الملء الثاني أو أي إجراء أحادي، دون وجود اتفاق ملزم حول تشغيل السد.

وأضاف: "دخلنا في مرحلة ما ينفعش فيها اللعب ولا التهريج، والحسم يكون من خلال الرجوع لمصر والسودان، والوصول إلى اتفاق حول قواعد تشغيل وملء السد، وأي شيء خلاف ذلك سيكون عبارة عن بالونات اختبار لمعرفة موقف مصر".

المصدر: وسائل إعلام مصرية