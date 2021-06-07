 
مباشر

مصر.. صدور الحكم النهائي في قضية أراضي العياط

أخبار العالم العربي

مصر.. صدور الحكم النهائي في قضية أراضي العياط
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qklq

أصدرت محكمة مصرية حكمها النهائي على وزير الري الأسبق محمد نصر علام، في تهمة الاستيلاء على أراضي العياط.

إقرأ المزيد
مصر.. القبض على رجل أعمال هارب من 160 حكما قضائيا
مصر.. القبض على رجل أعمال هارب من 160 حكما قضائيا

وأيدت محكمة النقض حكم محكمة الجنايات الصادر في سبتمبر 2018، ببراءة وزير الري الأسبق المهندس محمد نصر فى علام، من تهمة تسهيل الاستيلاء على أراضٍ بمنطقة العياط، وإهدار 37 مليار جنيه على الدولة، بعد أن رفضت طعن النيابة على حكم البراءة.

جاء في أمر إحالة النيابة لمحكمة الجنايات أن وزير الري الأسبق محمد نصر الدين علام بصفته موظفًا عموميًا حاول أن يحصل لغيره بدون وجه حق على ربح من أعمال وظيفته، باستغلال اختصاصه الوظيفي لتحويل نشاط استغلال الأرض المملوكة للشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي والإنتاج الحيواني والداجني، الخاصة بالمتهم الثاني "أ. ع"، بمساحة 26 ألف فدان بمنطقة العياط، من نشاط استصلاح زراعي إلى النشاط العمراني دون وجه حق.

مما تسبب في إهدار 37 مليار جنيه، و126 مليون جنيه من المال العام، بعد سماح الأول بتحويل نشاط الأرض من زراعي إلى عمراني، وبتداول القضية بمحكمة الجنايات أصدرت حكمًا بالمشدد 7 سنوات، فطعن دفاع وزير الري الأسبق على حكم الجنايات.

المصدر: صدى البلد

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا