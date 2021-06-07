 
مباشر

الكويت تعلن استئناف الرحلات المباشرة إلى بريطانيا

أخبار العالم العربي

الكويت تعلن استئناف الرحلات المباشرة إلى بريطانيا
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qklh

أعلن مكتب التواصل الحكومي في الكويت أن مجلس الوزراء قرر تسيير رحلات جوية مباشرة إلى بريطانيا اعتبارا من الأحد 13 يونيو الحالي.

وجاء في القرار: "قرر مجلس الوزراء تكليف الإدارة العامة للطيران المدني تسيير رحلات طيران مباشرة مع المملكة المتحدة وذلك بمعدل رحلة واحدة أسبوعيا لكل شركة من شركات الطيران المرخص لها".

وكانت الكويت أعلنت في الثالث من يناير أنه سيتم تعليق الرحلات الجوية المباشرة مع بريطانيا اعتبارا من السادس من يناير، وذلك بعد أن تم إضافة بريطانيا إلى قائمة الدول الممنوع دخول القادمين منها إلى الكويت، وتصنيفها ضمن الدول عالية الخطورة، بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا هناك.

المصدر: "رويترز" + RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا