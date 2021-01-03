الكويت تعيد تعليق الرحلات مع بريطانيا بعد رفعه

جددت الكويت تعليق الرحلات الجوية المباشرة مع بريطانيا اعتبارا من السادس من يناير، وذلك بعد إعلانها رفع الحظر عن هذه الرحلات أمس السبت.

وقالت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي على "تويتر": "بناء على تعليمات السلطات الصحية في دولة الكويت، تعلق الرحلات التجارية المباشرة من وإلى بريطانيا وذلك ابتداء من الأربعاء".

وأضافت: "الإجراء مؤقت وحتى إشعار آخر".

الطيران المدني : تعليق الرحلات التجارية المباشرة في مطار الكويت الدولي من والى المملكة المتحدة اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 6 يناير 2021. pic.twitter.com/mwgtwAmPox — الطيران المدني (@Kuwait_DGCA) January 3, 2021

وأعلنت الإدارة تشغيل رحلات إضافية من الدول التي يتواجد فيها مواطنون عالقون بعد استئناف الرحلات التجارية اعتبارا من يوم أمس السبت، لتسهيل عودة المسافرين في هذه الظروف الاستثنائية.

وصرحت نهاية ديسمبر الماضي بإضافة بريطانيا إلى قائمة الدول الممنوع دخول القادمين منها إلى الكويت، وتصنيفها ضمن الدول عالية الخطورة، بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا هناك.

المصدر: "القبس" + "رويترز"