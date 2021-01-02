الكويت تستقبل أولى الرحلات المباشرة من لندن

أعلنت الكويت عن وصول أولى الرحلات المباشرة من لندن للخطوط الجوية الكويتية وعلى متنها عشرات المواطنين وذووهم من الدرجة الأولى من العالقين هناك.

وقال مصدر مطلع إن "رحلة لندن تعد أولى الرحلات المباشرة القادمة من الدول المحظورة، حيث خصصت هذه الرحلات لنقل المواطنين العالقين وأقاربهم من الدرجة الأولى".

وأضاف: "هذا لا يعني عودة الرحلات التجارية مع الدول المحظورة".

وأشار، إلى أن "استقبال الرحلات الجوية سار وفق خطة التشغيل التي وضعتها الأجهزة العاملة في مطار الكويت الدولي، حيث يتم استقبال المسافرين والتدقيق علي بياناتهم وتسجيلهم في برنامج (شلونك)، والتأكد من حملهم لشهادة فحص الـ pcr الخاصة بـ(كوفيد – 19)، فضلا عن إجراء مسحات إضافيه للمسافرين".

وبين، أن "إجمالي الرحلات القادمة ليوم غد الأحد يبلغ نحو 26 رحلة منها 4 رحلات إضافية، وقد تصدرت دبي وتركيا الوجهات القادمة إلى البلاد، حيث بلغ عدد الرحلات القادمة من دبي 10 رحلات و5 من تركيا".

المصدر: "القبس الكويتية"