الكويت تعلن استئناف رحلات الطيران اعتبارا من 2 يناير

أعلن مجلس الوزراء الكويتي استئناف رحلات الطيران اعتبارا من 2 يناير المقبل، بحسب ما أفادت وكالة "كونا" الكويتية.

وذكرت أن مجلس الوزراء قرر عدم الاستمرار بقرار وقف الرحلات الجوية وانتهائه بموعده نهاية يوم الجمعة 1 يناير 2021، كما قرر المجلس فتح المنافذ البرية والبحرية اعتبارا من السبت 2 يناير 2021 الساعة 9 صباحا وحتى 3 مساء.

وأوضحت أنه سوف يتم مراجعة القرارات وفق ما يطرأ من مستجدات بشأن انتشار فيروس كورونا.

وكان مركز التواصل الحكومي في الكويت أعلن يوم الاثنين الماضي، عن إغلاق الحدود وتعليق رحلات الطيران التجاري اعتبارا من اليوم وحتى أول يناير المقبل.

المصدر: "كونا" + RT