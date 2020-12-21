الكويت تعلق الرحلات الجوية وتغلق المنافذ الحدودية البرية والبحرية
Reuters STEPHANIE MCGEHEE
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أعلن مركز التواصل الحكومي في الكويت، اليوم الاثنين، عن إغلاق الحدود وتعليق رحلات الطيران التجاري اعتبارا من اليوم وحتى أول يناير المقبل.
وأشار المركز إلى أنه سيتم تعليق رحلات الطيران التجاري من وإلى مطار الكويت الدولي، وإغلاق المنافذ الحدودية البرية، والبحرية، اعتبارا من الساعة الـ11 من مساء اليوم، وحتى نهاية يوم الجمعة 1 يناير 2021.
تعليق رحلات الطيران التجاري من وإلى مطار الكويت الدولي وإغلاق المنافذ الحدودية البرية والبحرية اعتبارا من الساعة 11:00 مساء اليوم الإثنين الموافق 21 ديسمبر 2020 حتى نهاية يوم الجمعة الموافق 1 يناير 2021 #CGCKuwaitpic.twitter.com/OcZQFagLTY— مركز التواصل الحكومي (@CGCKuwait) December 21, 2020
المصدر: RT