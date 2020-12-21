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الكويت تعلق الرحلات الجوية وتغلق المنافذ الحدودية البرية والبحرية

أخبار العالم العربي

الكويت تعلق الرحلات الجوية وتغلق المنافذ الحدودية البرية والبحرية
Reuters STEPHANIE MCGEHEE
العلم الكويتي
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أعلن مركز التواصل الحكومي في الكويت، اليوم الاثنين، عن إغلاق الحدود وتعليق رحلات الطيران التجاري اعتبارا من اليوم وحتى أول يناير المقبل.

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وأشار المركز إلى أنه سيتم تعليق رحلات الطيران التجاري من وإلى مطار الكويت الدولي، وإغلاق المنافذ الحدودية البرية، والبحرية، اعتبارا من الساعة الـ11 من مساء اليوم، وحتى نهاية يوم الجمعة 1 يناير 2021.

المصدر: RT

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