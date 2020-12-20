السعودية تعلق الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوع

أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوع، بناء على ما رفعته وزارة الصحة عن انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا.

وأشار المصدر، إلى أن "التعليق سيكون مؤقتا وسيشمل جميع الرحلات، إلا في الحالات الاستثنائية، وكذلك لن يشمل الرحلات الأجنبية الموجودة حاليا في أراضي المملكة، فيسمح لها بالمغادرة".

وجاء في بيان الوزارة:

أولا: تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين - إلا في الحالات الاستثنائية - مؤقتا لمدة أسبوع، قابلة للتمديد أسبوعا آخر، ما عدا الرحلات الأجنبية الموجودة حاليا في أراضي المملكة، فيسمح لها بالمغادرة. ثانيا: تعليق الدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية مؤقتا لمدة أسبوع قابلة للتمديد أسبوعا آخر. ثالثا: على كل من عاد من إحدى الدول الأوروبية أو من أي دولة ظهر فيها الوباء، وفق ما تحدده وزارة الصحة اعتبارا من تاريخ الـ8 من ديسمبر الجاري، وإلى تاريخه، الالتزام بالآتي: 1- العزل المنزلي لمدة أسبوعين اعتبارا من تاريخ قدومه إلى المملكة. 2- أن يقوم بإجراء فحص فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال فترة عزله، مع تكرار الفحص كل خمسة أيام. رابعا: على كل من عاد من إحدى الدول الأوروبية أو مر بها أو بأي دولة ظهر فيها الوباء - خلال الأشهر الثلاثة الماضية - أن يقوم بإجراء فحص فيروس كورونا المستجد(كوفيد – 19).

واستثنى القرار حركة نقل البضائع والسلع وسلاسل الإمداد من الدول التي لم يظهر فيها الفيروس المتحور، وفق ما تحدده وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة النقل.

المصدر: "سبق" + "عكاظ"