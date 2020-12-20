الكويت تحظر الرحلات القادمة من بريطانيا بعد أنباء عن سلالة جديدة من كورونا

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية أنه تمت إضافة المملكة المتحدة إلى قائمة الدول عالية الخطورة، المحظور استقبال الرحلات الجوية منها إلى الكويت.

وفرضت عدة دول أوروبية قيودا جديدة على السفر إلى بريطانيا اليوم الأحد، بسبب القلق من سلالة جديدة من فيروس كورونا تنتشر بسرعة هناك.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس السبت، أن سلالة الفيروس الجديدة أدت إلى ارتفاع أعداد المصابين بشكل حاد في بريطانيا.

وشددت الحكومة البريطانية قيود "كوفيد- 19" في لندن والمناطق المجاورة وعدلت خطط عطلة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة لملايين الأشخاص.

المصدر: "القبس الكويتية"