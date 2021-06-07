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الجيش المصري يعلن عن مناورات في السعودية

أخبار العالم العربي

الجيش المصري يعلن عن مناورات في السعودية
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أعلنت القوات المسلحة المصرية انطلاق فعاليات التدريب المشترك "طويق ـــ 2" بقاعدة الأمير سلطان الجوية السعودية.

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وتشارك في التدريبات القوات الجوية من مصر والسعودية والإمارات والأردن وسلطنة عمان، إضافة إلى مشاركة البحرين والكويت بصفة مراقب.

ويأتي التدريب فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة لنقل وتبادل الخبرات وتعزيز أوجه التعاون العسكري، وتطوير العمل العربى المشترك فى ظل التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط.

المصدر: RT

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