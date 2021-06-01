رئيس أركان حرب الجيش المصري: القوات السودانية والمصرية قادرة على مواجهة أي تهديد لمصر والسودان

أشاد رئيس أركان حرب الجيش المصري، الفريق محمد فريد، بجاهزية القوات السودانية والمصرية المشاركة في مناورات "حماة النيل" في السودان، مؤكدا أنها قادرة على مواجهة كافة التهديدات.

وجاء في بيان للقوات المسلحة المصرية أن الفريق محمد فريد، ورئيس هيئة الأركان السودانية، محمد عثمان الحسين، شهدا المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك "حماة النيل" الذي استمرت فعالياته عدة أيام بجمهورية السودان، بمشاركة عناصر من القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي والقوات الخاصة من الصاعقة والمظلات لكلا البلدين.

وأكد فريد الاستعداد القتالي العالي للقوات المشاركة في التدريب، "بما يؤكد القدرة على مواجهة كافة التهديدات والتحديات التي تواجه مصر والسودان".

كما عقد القائدان العسكريان لقاء ثنائيا تناول عددا من موضوعات التعاون العسكري المشترك خلال الفترة القادمة، فضلا عن التحديات والتهديدات العسكرية والأمنية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية