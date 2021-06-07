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الرئيس اللبناني يوافق على قرض لاستيراد الوقود اللازم لتوليد الكهرباء

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الرئيس اللبناني يوافق على قرض لاستيراد الوقود اللازم لتوليد الكهرباء
Reuters AZIZ TAHER
محطة كهرباء الزهراني جنوب لبنان
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 وافق الرئيس اللبناني ميشال عون الاثنين، على قرض استثنائي بما يصل إلى 200 مليون دولار لشركة الكهرباء التابعة للدولة كي تستورد الوقود اللازم للتوليد قبل نفاد الإمدادات.

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وتأتي موافقة عون على القرض بعد اجتماع في الأسبوع الماضي بين حسان دياب رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال وكبار صناع السياسة الاقتصادية لتذليل العقبات التي أخرت صرف الأموال بحسب ما ورد في بيان رسمي.

وكان البرلمان قد وافق على القرض في مارس لكن لجنة أعادت النظر في مشروعيته.

واعتاد اللبنانيون منذ وقت طويل التكيف مع انقطاع الكهرباء بانتظام لساعات قليلة يوميا في العاصمة بيروت ولفترة أطول بكثير في مناطق أخرى حيث لا تقدر محطات توليد الكهرباء الحكومية على تلبية الطلب. ويعتمد الكثيرون على مولدات الكهرباء الخاصة.

وأثار الانهيار الاقتصادي الاضطرابات وحال بين المودعين وودائعهم في البنوك وأضر كثيرا بالعملة التي فقدت حوالي 90% من قيمتها مقابل الدولار.

وتقرر حساب سعر الصرف لقرض شراء الوقود بالسعر الرسمي، وهو 1500 ليرة أمام الدولار، لكن سعر الليرة في السوق غير الرسمية هبط إلى حوالي 13 ألفا أمام الدولار منذ اندلاع الأزمة أواخر عام 2019.

المصدر: رويترز

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