الحكومة المصرية تصدر بيانا بعد أنباء عن ارتفاع أسعار اللحوم

أصدرت الحكومة المصرية بيانا، بعد أنباء بشأن ارتفاع أسعار اللحوم المجمدة بالمنافذ التموينية على مستوى الجمهورية.

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وقالت إن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لارتفاع أسعار اللحوم المجمدة بالمنافذ التموينية على مستوى الجمهورية، موضحة أن الأسعار ثابتة ومستقرة.

ووفقا لها "يبلغ سعر كيلو اللحوم المجمدة في المجمعات الاستهلاكية 65 جنيها، فيما يبلغ سعر كيلو اللحوم الطازجة 85 جنيها"، مشيرة إلى "توافر مخزون استراتيجي منها يكفي لعدة أشهر قادمة، مع شن حملات دورية على كافة أسواق اللحوم لضبط المخالفات، ومنع أي تلاعب بالأسعار".

المصدر: وسائل إعلام مصرية