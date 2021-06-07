الأمن العراقي يضبط 3 ملايين علبة دوائية منتهية الصلاحية

ضبطت مفارز جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الاثنين، "أكثر من ثلاثة ملايين علبة دوائية مهربة ومنتهية الصلاحية في إحدى مذاخر العاصمة بغداد".

وذكر بيان للجهاز: "بناء على معلومات استخبارية دقيقة وتكثيف الجهد الميداني، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في بغداد وبالاشتراك مع مفارز وزارة الصحة بعد استحصال الموافقات القضائية من ضبط أكثر من ثلاثة ملايين علبة دوائية مهربة ومنتهية الصلاحية في مذخر بمنطقة المنصور في بغداد".

وأضاف: "سلمت المضبوطات إلى الجهات المختصة لغرض اتلافها اصوليا، كما دونت أقوال المخالفين واحالتهم الى القضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

المصدر: RT