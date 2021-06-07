المغرب.. ناشطون يطلقون حملة تدعو إلى "طرد" ممثل إسرائيل لدى الرباط

أعلن ناشطون في المغرب، إطلاق حملة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بطرد ممثل إسرائيل لدى الرباط، دافيد غوفرين.

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وتحت عنوان و"هاشتاغ": "اطردوا ممثل الكيان المحتل"، أعرب الناشطون المغاربة عن تضامنهم مع الفلسطينيين والقضية الفلسطينية، على خلفية الأحداث الأخيرة.

تجدر الإشارة إلى أن ذلك يأتي في وقت لا زال فيه الممثل الرسمي لإسرائيل يقيم في فندق بالرباط، إذ لم يتم افتتاح مكتب الاتصال الإسرائيلي في العاصمة المغربية لحد الآن.

في سياق متصل، وفي خطوة للتعبير عن رفض تواجد غوفرين في المغرب، قام ناشطون بتنظيف أحد المواقع الساحلية القريبة من مدينة طنجة، والتي تلتقي قبالتها مياه المحيط الأطلسي بمياه البحر الأبيض المتوسط، وذلك بعدما زارها غوفرين ونشر صورة تذكارية عنها.

المصدر: RT + "معا"