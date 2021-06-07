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الأردن.. عودة الهدوء إلى منطقة أم البساتين بعد أعمال الشغب

أخبار العالم العربي

الأردن.. عودة الهدوء إلى منطقة أم البساتين بعد أعمال الشغب
Reuters
قوات الدرك الأردنية، صورة من الأرشيف
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نقلت وسائل إعلام أردنية عن مصادر أمنية تأكيدها عودة الهدوء إلى منطقة أم البساتين في العاصمة الأردنية عمان، بعد ليلة من أعمال الشغب نفذها مناصرو النائب المفصول أسامة العجارمة.

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مصدر أمني أردني: السلطات تتعامل حاليا مع أعمال شغب وإطلاق أعيرة نارية في لواء ناعور بالعاصمة عمان
مصدر أمني أردني: السلطات تتعامل حاليا مع أعمال شغب وإطلاق أعيرة نارية في لواء ناعور بالعاصمة عمان

وأفاد موقع "عمون" بأن "قوات الدرك تراجعت إلى مداخل اللواء، بعد تعاملها مساء الأحد مع أعمال شغب وإطلاق نار من قبل مجموعة من أشخاص في لواء ناعور".

وتجددت أعمال الشغب في ناعور الأحد، عقب تصويت مجلس النواب الأردني على فصل النائب أسامة العجارمة.

ووفق "عمون" فإن القوات الأمنية قد "تعاملت مع أعمال الشغب بالقوة المناسبة" والغاز المسيل للدموع.

المصدر: عمون 

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