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مصر.. 5 قتلى و20 مصابا بحادث مرور في الوادي الجديد

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مصر.. 5 قتلى و20 مصابا بحادث مرور في الوادي الجديد
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لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 21 آخرون في حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل وحافلة نقل عام، مساء أمس الأحد، في محافظة الوادي الجديد المصرية.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، أنه جرى إرسال 20 سيارة إسعاف لموقع الحادث بقرية تنيدة التابعة لمركز بلاط، لنقل المصابين والمتوفين لمستشفيات الداخلة العام.

وأضاف، أنه جرى الدفع بسيارة نقل دم وبلازما لموقع الحادث، لنجدة المصابين في موقع الحادث وبمقر ديوان مستشفى الداخلة العام بمدينة موط.

وقامت الإدارة العامة للمرور بإزاحة الأتوبيس والسيارة النقل من جانبي الطريق.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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