تنظيم "داعش" يتبنى تفجير سبها في ليبيا

أعلن تنظيم "داعش" أن أحد مسلحيه نفذ تفجيرا انتحاريا في سبها بليبيا واستهدف نقطة أمنية، مما أودى بحياة ضابط كبير بالشرطة.

وأكد متحدث باسم "الجيش الوطني الليبي" في وقت سابق، أن "4 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب عدد آخر نتيجة انفجار سيارة مفخخة أمام نقطة تفتيش في مدينة سبها الليبية جنوبي البلاد".

وقال: "هاجم انتحاري بسيارة مفخخة نقطة تفتيش، مما أسفر عن مقتل رئيس قسم التحقيقات الجنائية بالمدينة و3 أشخاص آخرين لم يتم الكشف عن هوياتهم بعد".

وذكرت مصادر مطلعة، أن "الانفجار أدى إلى مقتل ضابطين من جهاز البحث الجنائي وإصابة آخرين من العناصر الأمنية في حصيلة أولية للهجوم".

وأضافت: "من بين القتلى ضابط يدعى إبراهيم عبد النبي".

المصدر: وكالات