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اكتشاف مقبرة جماعية جديدة في محافظة ديالى العراقية

أخبار العالم العربي

اكتشاف مقبرة جماعية جديدة في محافظة ديالى العراقية
Reuters Osamah Waheeb
عناصر من الجيش العراقي
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أعلنت مؤسسة الشهداء في العراق اليوم الأحد العثور على مقبرة جماعية جديدة في محافظة ديالى شرقي البلاد.

وذكرت في بيان صحفي أن "المقبرة اكتشفت في ناحية كفري بقضاء خانقين بعد أن وصلت معلومات من ذوي أحد الشهداء".

وأضافت، أن "المقبرة فيها ضحايا جرائم البعث المقبور ، كما تفيد المعلومات الأولية إلى أنها كبيرة جدا من حيث أعداد الشهداء".

وأشارت المؤسسة إلى أن "دائرة المقابر الجماعية فيها، ستعمل وبالتنسيق مع دائرة شهداء ضحايا جرائم البعث على إجراء تقييم فني لموقع المقبرة ومن ثم السير في الإجراءات الأخرى".


المصدر: RT

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