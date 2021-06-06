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السعودية.. توقيف 16 شخصا إثر عراك جماعي في مجمع تجاري (فيديو)

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السعودية.. توقيف 16 شخصا إثر عراك جماعي في مجمع تجاري (فيديو)
Reuters
قوات الأمن والشرطة السعودية - أرشيف
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أوقفت شرطة الرياض 16 شخصا اشتبكوا في عراك جماعي داخل أحد المجمعات التجارية.

وحسب ما ذكره حساب الأمن العام السعودي على "تويتر"، فإن الأشخاص المضبوطين، هم مواطنتان ومواطن، في العقد الثاني من العمر.

فيما أشار المتحدث الإعلامي باسم شرطة الرياض الرائد خالد الكريديس، إلى أنه تم ضبط 13 شخصا آخرين كانوا متواجدين بموقع المشاجرة، لمخالفتهم الأنظمة، والإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية المتعلقة بفيروس كورونا.

وحسب الكريديس تمت إحالة الجميع إلى النيابة العامة بعد اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، بحسب الأمن العام السعودي.

المصدر: "واس"

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