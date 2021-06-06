السعودية.. توقيف 16 شخصا إثر عراك جماعي في مجمع تجاري (فيديو)

أوقفت شرطة الرياض 16 شخصا اشتبكوا في عراك جماعي داخل أحد المجمعات التجارية.

وحسب ما ذكره حساب الأمن العام السعودي على "تويتر"، فإن الأشخاص المضبوطين، هم مواطنتان ومواطن، في العقد الثاني من العمر.

شرطة منطقة الرياض: القبض على أطراف المشاجرة الجماعية بأحد المجمعات التجارية والموجودين المخالفين للإجراءات الاحترازية pic.twitter.com/MAZ3PK7myg — الأمن العام (@security_gov) June 6, 2021

فيما أشار المتحدث الإعلامي باسم شرطة الرياض الرائد خالد الكريديس، إلى أنه تم ضبط 13 شخصا آخرين كانوا متواجدين بموقع المشاجرة، لمخالفتهم الأنظمة، والإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية المتعلقة بفيروس كورونا.

🎥 بعد تداول فيديو المشاجرة..

🚨ضبط فتاتين وشاب شاركوا في مشاجرة جماعية داخل مجمع تجاري ب #الرياض.

🚦وضبط 13 شخصاً اخرين خالفوا الاجراءات الاحترازية في موقع المشاجرة. pic.twitter.com/q1BR8BctX5 — عبدالله البرقاوي (@albargawy) June 6, 2021

وحسب الكريديس تمت إحالة الجميع إلى النيابة العامة بعد اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، بحسب الأمن العام السعودي.

المصدر: "واس"