مصر تغلق 41 منشأة طبية مخالفة خلال يوم واحد

أعلنت وزارة الصحة المصرية إغلاق 41 منشأة طبية خاصة مخالفة بمحافظتي الجيزة والإسكندرية أمس السبت.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة، إن هذه الحملات تأتي في إطار توجيهات الوزيرة هالة زايد، بإحكام الرقابة على المنشآت الطبية، والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية.

وأشار إلى المرور على 68 منشأة طبية خاصة في المحافظتين، تنوعت ما بين "مستشفيات، عيادات تخصصية، مراكز للعلاج الطبيعي، معامل، مراكز أشعة"، للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية ومعايير مكافحة العدوى، بما يضمن للمرضى الحصول على أفضل خدمة طبية.

وأوضح هشام زكي مدير عام الإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية، أن الحملات شملت 37 منشأة طبية خاصة بمحافظة الإسكندرية، و31 منشأة بمحافظة الجيزة، نظمها 21 فريقا من الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، والإدارة المركزية لشؤون الصيدلة، وإدارة مكافحة العدوى، ومباحث التموين.

وأشار زكي إلى إصدار قرار بإغلاق 20 منشأة طبية خاصة بالإسكندرية، و21 أخرى بالجيزة، لمخالفتها للاشتراطات الصحية، ومعايير مكافحة العدوى، وعدد منها يعمل دون ترخيص، فضلا عن ضبط كميات كبيرة من الأدوية المغشوشة ومجهولة المصدر.

المصدر: "الوطن" المصرية