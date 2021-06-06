مبعوثا واشنطن ولندن يدعوان إلى السلام في اليمن

طالب مبعوثا الولايات المتحدة وبريطانيا إلى اليمن الحوثيين على إنهاء هجومهم في شمال البلاد، وذلك في أعقاب مقتل 17 شخصا على الأقل بانفجار في مدينة مأرب، اتهمت الحكومة الجماعة به.

وقالت القائمة بالأعمال الأمريكية لدى اليمن كاثي ويسلي: "هذا الصراع غير الإنساني يجب أن يتوقف".

من جهته، كتب السفير البريطاني لدى اليمن مايكل أرون على "تويتر"، أن "مشاركة الحوثيين بشكل جاد في جهود الأمم المتحدة من أجل التوصل لوقف إطلاق نار في عموم البلاد من شأنه منع مثل هذه الخسائر المأساوية".

Shocking reports of explosions at a petrol station in Marib leaving dozens of civilians killed & injured. The Houthis must stop their Marib offensive and engage seriously with the UN. Agreement on a nationwide ceasefire would prevent such tragic losses & allow humanitarian action — Michael Aron (@HMAMichaelAron) June 6, 2021



وقالت مصادر طبية في المستشفى العسكري بالمدينة، إن "عدد القتلى ارتفع إلى 21"، وذلك عقب إعلان السلطات في وقت سابق إنه "17 شخصا".

من جهتها، أكدت الحكومة اليمنية برئاسة عبد ربه منصور هادي، أن "الانفجار، الذي دمر محطة البنزين وأدى إلى تفحم هياكل السيارات، نتج عن صاروخ أطلقه الحوثيون على المدينة".

ولم يصدر أي تعليق عن جماعة "أنصار الله" الحوثيين على الحادث.

ويشهد اليمن أعمال عنف منذ تدخل تحالف عسكري تقوده السعودية في مارس 2015 ضد الحوثيين الذين يقولون إنهم "يحاربون نظاما فاسدا وعدوانا أجنبيا".

المصدر: "رويترز"