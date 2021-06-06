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لبنان.. مصرع شاب سوري أثناء ممارسته هواية القفز عن صخرة الروشة (فيديو)

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لبنان.. مصرع شاب سوري أثناء ممارسته هواية القفز عن صخرة الروشة (فيديو)
AFP RAMZI HAIDAR
صخرة الروشة في بيروت
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشاب يقفز من صخرة الروشة الشهيرة في العاصمة اللبنانية بيروت، ارتطم بمركب كان يعبر مغارة الصخرة.

وأعلن الدفاع المدني اللبناني عن مقتل الشاب وإصابة آخر في الحادث.

وقال الدفاع المدني إن "عناصره عملوا على انتشال جثة شاب من التابعية السورية قضى جراء قفزه عن صخرة الروشة - بيروت، وسقوطه على مواطن أثناء مروره داخل زورق سياحي تحت الصخرة".

وأضاف أنه "تم نقل الجثة إلى مستشفى رفيق الحريري الحكومي والجريح إلى مستشفى الجامعة الأمريكية لتلقي العلاج اللازم".

 

المصدر: RT

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