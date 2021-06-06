تيار "الإصلاح الديمقراطي" في "فتح" يقدم 10 سيارات إسعاف و30 ألف جرعة "سبوتنيك" لغزة - فيديو

سلم تيار "الإصلاح الديمقراطي" في حركة "فتح" وزارة الصحة في غزة 10 سيارات إسعاف و30 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك" الروسي المضاد لكورونا، لدعم القطاع الصحي في القطاع.

وقال القيادي في حركة "فتح"، سفيان أبو زايدة في مؤتمر صحفي عقده أمام "برج الجلاء": "وصلت الآن 10 سيارات إسعاف مجهزة و30 ألف جرعة من لقاح (سبوتنيك) الروسي، وهذا ليس فقط بجهود تيار الاصلاح بل بدعم من الإمارات".

وأضاف: "هذه دفعة أولى من سيارات الإسعاف وخلال الأيام القادمة ستصل 20 سيارة إسعاف أخرى مجهزة بكل ما يلزم، وكذلك، ستصل طائرة محملة بالأدوية التي تحتاجها وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، بالإضافة لمعدات يحتاج إليها الدفاع المدني من أجل إزالة آثار العدوان".

ووجه القيادي أبو زايدة الشكر لدولتي الإمارات ومصر على "دورهما وجهودهما في مساعدة الشعب الفلسطيني"، وقال: "تيار الإصلاح يدعم هذه الجهود من أجل تثبيت التهدئة وإعادة إعمار غزة".

بدوره أكد القيادي في التيار عبد الحكيم عوض، أن "هذه سلسلة ممتدة لم تنقطع من المساعدات خلال أكثر من 3 سنوات لقطاع غزة، وأن التيار بدأ بجلب عشرات الألاف من لقاحات كورونا وكذلك محطات الأوكسجين للمستشفيات"، مبيناً أن "هذه المساعدات تأتي بجهود النائب محمد دحلان".

وشدد عوض على أن "التيار سيجلب الكثير من المساعدات بعد تداعيات العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة لمواجهة أزمة كورونا، وأن العمل جاري على توفير احتياجات أخرى لقطاعات مختلفة في مجالات متعددة ومختلفة".

المصدر: RT